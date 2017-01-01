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موريتانيا تطلب الانضمام لمشروع أممي للتصدي لنقص المياه


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 6 يوليوز 2017 - 10:33



وزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد امم
وزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد امم
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طالبت وزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد امم بإدراج موريتانيا ضمن الدول المستفيدة من مشروع التصدي لنقص المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذى يجري تنفيذه من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة .

وقالت الوزيرة خلال كلمة لها، أمس الأربعاء، في اجتماع لنظرائها العرب على هامش أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إنها لاحظت أن موريتانيا ليست ضمن الدول المستفيدة من المشروع ، مؤكدة على ضرورة اعتماد طرق تمكن من ترشيد استغلال الموارد المائية بشكل أكثر فعالية في مجال الزراعة.

ويستهدف الاجتماع الذي يشارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة البحث عن حلول إبداعية لنقص المياه الناتج عن التغيرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، قد أطلقت مبادرة إقليمية سنة 2013، للتصدي لنقص المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تنسيق وتفعيل جهود الدول المعنية بهذا الخصوص.


الكلمات المفتاحية : افريقيا, الأمم المتحدة, الشرق الأوسط, المياه, موريتانيا
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