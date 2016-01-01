موريتانيا تطلق برنامجا لتوزيع المواد الغذائية



بدأت مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا اليوم الأربعاء برنامجا لتوزيع المواد الغذائية على عموم التراب الموريتاني.



البرنامج تم إطلاقه من مقاطعة "مونغل" بولاية "غورغل" في الجنوب الشرقي الموريتاني، ويسعي حسب مفوض الأمن الغذائي الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، إلى تحسين مستويات الأمن الغذائي في كل أنحاء البلاد.



ولد محمد راره أشار، إلى أن تدخلات المفوضية هذه السنة، مكنت من تنفيذ 220 مشروعا صغيرا وكذلك التدخل في مجالات ترميم السدود، وحماية المساحات الزراعية، وتجهيز شبكات المياه، ومحاربة سوء التغذية لدى الآطفال عبر فتح العديد من مراكز التغذية الجماعية في المناطق الهشة.



وتستفيد من هذه العملية على مستوي مقاطعة مونغل 2110 أسرة ، حيث يبلغ نصيب كل أسرة 50 كلغ من القمح و2 كلغ من التمور و7 كلغ من الفاصوليا.



وستستفيد منها على المستوي الوطني 84000 أسرة يتم اختيارهم على أساس معايير محددة منها محدودية الدخل.