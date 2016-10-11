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موريتانيا تطلق مؤتمراً لتطوير القطاع المعدني والنفطي


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 10:59



موريتانيا تطلق مؤتمراً لتطوير القطاع المعدني والنفطي
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انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "موريتانيد" لقطاع النفط والمعادن، الذي ينظم كل سنتين بهدف الوقوف على مستوى نمو القطاع النفطي والمعدني في موريتانيا.
 
وينظم المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام، من طرف وزارة البترول والطاقة والمعادن تحت شعار "موريتانيا: باطن غني غير مستكشف" بمشاركة العديد من كبريات المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط واستغلال المعادن.
 
وستقدم خلال المؤتمر المنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جملة من العروض المتعلقة بمجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومناخ الاستثمار في القطاع النفطي والمعدني في موريتانيا.
 
وتشمل العروض تمويل المشاريع النفطية والمعدنية في موريتانيا، وآفاق عصر الذهب وقطاعي المحروقات والطاقة في موريتانيا وتنوع القطاع المعدني ببلادنا وفرصه الاستثمارية.
 
وينظم على هامش المؤتمر الذي افتتحه الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين معرض لأهم الصناعات المعدنية والنفطية تشارك فيه عشرات الشركات الوطنية والأجنبية بهدف التعريف بخبرتها وتجربتها في ميادين الصناعة النفطية والمعدنية.
 


الكلمات المفتاحية : التعدين, الطاقة, النفط, موريتانيا, موريتانيد


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