موريتانيا تعاني من ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال





قال وزير الصحة الموريتاني كان ببكر "أن موريتانيا تواجه إشكالية معقدة، تتمثل في ارتفاع نسبة الولادات وفي نفس الوقت ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة".





وأكد الوزير الموريتاني خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في افتتاح الفعاليات المخلدة للأسبوع الوطني للصحة الانجابية 2017 ، "على أن هناك جهودا يقام بها من أجل تحسين التغطية الصحية، لمحاربة هاتين الظاهرتين.



وأضاف وزير الصحة "أن استراتيجية التنمية الصحية 2017-2020 والتي لديها مقاربة شاملة متكاملة ومتماسكة تهدف إلى بلوغ أهداف التنمية الصحية المستدامة"





ويخلد الأسبوع الوطني للصحة الانجابية 2017 تحت شعار " كلنا متحدون من أجل الحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة "، وهو منظم من طرف البرنامج الوطني للصحة الانجابية، التابع لوزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



ويهدف تخليد اسبوع الصحة الانجابية إلى التحسيس والتعبئة حول الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة إضافة إلى تنظيم ورشات حول الطرق الكفيلة بالحد منها.

