موريتانيا تعتز باستثمارات شركة "بريتش بتروليوم "



عبرت الحكومة الموريتانية عن اعتزازها بدخول الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم " على خط الاستثمار في قطاع إنتاج الغاز بموريتانيا، وذلك بعد شراء نسبة 62 في المائة من حصة شركة "كوسموس أنيجري" الأمريكية في المياه الموريتانية.



وجاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن محمد ولد الشريف أحمد، خلال يوم تعريفي نظمته الشركة اليوم الخميس بنواكشوط.



وقال ولد الشريف أحمد إن السلطات الموريتانية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعات الاستخراجية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي النفط والغاز.



وأوضح المسؤول الموريتاني أن "الاكتشافات الأخيرة بالحوض الساحلي التي قامت بها كبريات الشركات العالمية مكنت من التسابق لدخول حقل الاستكشاف والانتاج في موريتانيا".



وخلص ولد الشريف أحمد إلى القول إن وزارة النفط الموريتانية تعتز بدخول شركة كبرى مثل شركة "بريتش بتروليوم" لمجال الانتاج بعد أن استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي في شراء 62 في المائة من حصة "كوسموس انيرجي" في المياه الإقليمية لموريتانيا.

