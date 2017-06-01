موريتانيا تعتز باستثمارات شركة "بريتش بتروليوم "

موريتانيا: اجتماع يضم اثنين من أبرز زعماء المعارضة

"سنيم" تعين مديرا تجاريا لها في العاصمة الفرنسية

موريتانيا: البرلمان يطلب الوقت "الكافي" لدراسة القوانين‎

موريتانيا: احتجاج ضد اعتقال منقبٍ عن الذهب بالجزائر

بريتش بيتروليوم: إنتاج الغاز الموريتاني يبدأ عام 2021

سفارة الإمارات بموريتانيا تطلق مشروع إفطار الصائم

الصليب الأحمر: مصرع 40 مهاجرا في الصحراء الكبرى

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : موريتانيا: احتجاج ضد اعتقال منقبٍ عن الذهب بالجزائر https://t.co/qZ5jsIEkFf
الخميس 1 يونيو - 15:58
Sahara Media Agency : SaharaMedias https://t.co/GAxgoLsZlq
الخميس 1 يونيو - 15:29
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تعتز باستثمارات شركة "بريتش بتروليوم "


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 14:15



الأمين العام لوزارة النفط الموريتانية، يصافح مدير فرع "كوسموس أنيرجي" في موريتانيا، بحضور الرئيسة الإقليمية لشركة "برتيش بتروليوم" في موريتانيا والسنغال - صحراء ميديا
الأمين العام لوزارة النفط الموريتانية، يصافح مدير فرع "كوسموس أنيرجي" في موريتانيا، بحضور الرئيسة الإقليمية لشركة "برتيش بتروليوم" في موريتانيا والسنغال - صحراء ميديا
مواضيع ذات صلة

عبرت الحكومة الموريتانية عن اعتزازها بدخول الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم " على خط الاستثمار في قطاع إنتاج الغاز بموريتانيا، وذلك بعد شراء نسبة 62 في المائة من حصة شركة "كوسموس أنيجري" الأمريكية في المياه الموريتانية.
 
وجاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن محمد ولد الشريف أحمد، خلال يوم تعريفي نظمته الشركة اليوم الخميس بنواكشوط.
 
وقال ولد الشريف أحمد إن السلطات الموريتانية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعات الاستخراجية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي النفط والغاز.
 
وأوضح المسؤول الموريتاني أن "الاكتشافات الأخيرة بالحوض الساحلي التي قامت بها كبريات الشركات العالمية مكنت من التسابق لدخول حقل الاستكشاف والانتاج في موريتانيا".
 
وخلص ولد الشريف أحمد إلى القول إن وزارة النفط الموريتانية تعتز بدخول شركة كبرى مثل شركة "بريتش بتروليوم" لمجال الانتاج بعد أن استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي في شراء 62 في المائة من حصة "كوسموس انيرجي" في المياه الإقليمية لموريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : بريتش بتروليوم, طاقة, غاز
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة