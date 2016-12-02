موريتانيا تعتمد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني





صادق المجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس الخميس على مشروع يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني.





ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني المعد وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 2011-020 المتضمن مدونة الطيران المدني والمادة 74 من مرسوم 092/2011/2011 المطبق للمدونة المذكورة، بالإضافة إلى القواعد القياسية والتوصيات الواردة في الملحق 19 لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني المصادق عليها بتاريخ 07 دجمبر 1944.





وأكد وزير التجهيز والنقل محمد سالم ولد عبد الرؤوف أن المصادقة على البرنامج جاءت بعد حصول موريتانيا على نسبة 86% من المطابقة مع معايير السلامة المدنية حسب التدقيقات التي قامت بها منظمة الطيران المدني مابين 2008 و2014 مما جعل موريتانيا تصنف في خانة الدول التي يجب أن يكون لديها برنامج السلامة المدنية على المدى القصير.





وأضاف الوزير في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن برنامج الوطني لسلامة الطيران المدني يتمحور حول تحديد سياسات وأهداف السلامة وتسيير مخاطر السلامة، والنهوض بها، على حد تعبيره

