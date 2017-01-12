موريتانيا: تعديلات في مدراء مؤسسات عمومية



أجرى مجلس الوزراء المجتمع اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، عدة تعديلات على إدارات بعض المؤسسات العمومية، تم خلالها تبادل المهام بين عدد من المدراء.



وبحسب هذه التعديلات التي نقلتها مصادر "صحراء ميديا" فإنه تم تعيين فال نكسالي مديرا عاماً للمحروقات بوزارة النفط والطاقة والمعادن، وذلك بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للمياه.



كما عين مجلس الوزراء المدير العام السابق للمحروقات في منصب مدير شركة سوماغاز، فيما تم تعيين المدير السابق لسومغاز محمد عالي سيد محمد في منصب المدير العام للشركة الوطنية للمياه.

