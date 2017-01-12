الحكومة تجرى تعديلات واسعة فى وزارة التهذيب الوطني

موريتانيا: تعديلات في مدراء مؤسسات عمومية

موريتانيا تتراجع في التصنيف الشهري للفيفا

موريتانيا: منحة دولية لتعزيز الأمن الغذائي بالأرياف

المنتدى وتواصل.. عندما تستيقظ الخلافات الصامتة

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

عاجل إلى البرلمانيين

الحكومة تستأنف اجتماعاتها بعد شهر من التوقف

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية
Sahara Media Agency : موريتانيا: تعديلات في مدراء مؤسسات عمومية https://t.co/orNHX2UiFH
الخميس 12 يناير - 14:49
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عاجل: تعديلات في مدراء مؤسسات عمومية https://t.co/vgjvs5kUW5عاجل-تعديلات-في-مدراء-مؤسسات-عمومية_a3315… https://t.co/wr6zAd6Raz
الخميس 12 يناير - 14:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تعديلات في مدراء مؤسسات عمومية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 يناير 2017 - 13:23



موريتانيا: تعديلات في مدراء مؤسسات عمومية
مواضيع ذات صلة

أجرى مجلس الوزراء المجتمع اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، عدة تعديلات على إدارات بعض المؤسسات العمومية، تم خلالها تبادل المهام بين عدد من المدراء.
 
وبحسب هذه التعديلات التي نقلتها مصادر "صحراء ميديا" فإنه تم تعيين فال نكسالي مديرا عاماً للمحروقات بوزارة النفط والطاقة والمعادن، وذلك بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للمياه.
 
كما عين مجلس الوزراء المدير العام السابق للمحروقات في منصب مدير شركة سوماغاز، فيما تم تعيين المدير السابق لسومغاز محمد عالي سيد محمد في منصب المدير العام للشركة الوطنية للمياه.
 


الكلمات المفتاحية : تعيين, حكومة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة