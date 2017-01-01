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موريتانيا: تعديل جزئي يشمل ثلاث حقائب وزارية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 11:22



موريتانيا: تعديل جزئي يشمل ثلاث حقائب وزارية
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، تعديلاً جزئياً في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، شمل ثلاثة حقائب وزارية.
 
وبحسب هذا التعديل فإن وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه، تم تعيينه في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، خلفاً للوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقظف الذي غادر الحكومة.
 
كما تم نقل الوزير محمد عبد الله ولد اوداعه، من وزارة المياه والصرف الصحي إلى وزارة التجهيز والنقل خلفاً لولد محمد خونه.
 
وتم تعيين وافد جديد على الحكومة هو يحيى ولد عبد الدايم، في منصب وزير المياه والصرف الصحي، خلفاً لولد أوداعه.
 


الكلمات المفتاحية : تعديل, تعيين, حكومة
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