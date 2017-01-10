موريتانيا: تعديل حكومي جزئي يطيح بوزيرين



أعلن اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن تعديل جزئي في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، شمل أربع حقائب وزارية.



وقد أطاح التعديل الحكومي بوزير النقل والشؤون الاجتماعية، فيما دخل وزيران جديدان إلى التشكيلة الحكومية بينما حدث تبادل على حقيبتين.



وبموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين سيري كوما با، وزيرة للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وهي التي كانت تشغل منصب وزيرة الشباب والرياضة.



فيما تم تعيين سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزيراً للتجهيز والنقل، بعد أن كان يشغل منصب وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.



ودخل الشاب محمد ولد جبريل، بموجب هذا التعديل الجزئي، إلى الفريق الحكومي وزيراً للشباب والرياضة، وذلك بعد أن كان مديراً لديوان الوزير الأول.



أما النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ميمونة منت التقي، فقد كانت الضيف الثاني على الحكومة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.



وخرج من التشكيلة الحكومة كل من وزير التجهيز والنقل السابق أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة بنت حبيب.

