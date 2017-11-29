موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل



أعلن مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن تعديل جزئي في الحكومة أطاح بوزير العدل إبراهيم ولد داداه.



وبحسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية فإن التعديل الوزاري شمل تعيين جا مختار ملل وزيراً للعدل، وهو الذي كان يشغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال.



وخلف جا ملل في منصبه سيدنا عالي ولد محمد خونا الذي كان يشغل منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي بقي شاغراً.



ولم يعرف إن كانت الإطاحة بوزير العدل مرتبطة بملف محاكمة المسيء الذي هز الشارع الموريتاني خلال السنوات الأخيرة، وصدر قبل أيام قرار بالإفراج عنه لم تنفذه الحكومة.

