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موريتانيا تعرض إصلاحاتها فى مجال الطاقة بلندن


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 أكتوبر 2017 - 18:07



موريتانيا تعرض إصلاحاتها فى مجال الطاقة بلندن
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عرض وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح اليوم الاثنين بلندن ما قال إنها إصلاحات فى مجال الطاقة والتعدين نفذتها الحكومة الموريتانية.

وأوضح ولد عبد الفتاح أمام مؤتمر التعدين العربي المنعقد في لندن بالمملكة المتحدة أن موريتانيا تبنت مدونة حديثة وصفها بالجذابة للتعدين تقوم على أساس شراكة قوية وشفافة ومستدامة مع المشغلين.

وقال الوزير إن موريتانيا تعد من أوائل الدول في المنطقة التي نفذت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

وكشف ولد عبد الفتاح عن ما قال إنه مناخ افضل للاستثمار فى موريتاني،  تمثل في توسعة ميناء نواذيبو وبناء ثلاثة موانئ جديدة، مبرزا ما اعتبره نموا غير متوقع في وحدات الإنتاج مع واحدة من أعلى نسبة الطاقة النظيفة في أفريقيا.

ويركز مؤتمر "التعدين العربي"، على ابراز الإمكانيات البارزة للتعدين والمعادن في العالم العربي ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار.

 ويعد المؤتمر فرصة لرعاة المشاريع لتقديم رخص التعدين، وعرض أحدث نتائج الحفر، والتواصل مع المستثمرين المحتملين.

ويجمع المؤتمر الوزراء، وأصحاب المسوحات الجيولوجية، وشركات الاستكشاف، والأسمنت والأسمدة و الصلب.
 


الكلمات المفتاحية : الطاقة, المعادن, النفط
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