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موريتانيا تعرض المساعدة لحل الأزمة فى ليبيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 2 يوليوز 2017 - 23:49



موريتانيا تعرض المساعدة لحل الأزمة فى ليبيا
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قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون  اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الأحد إن موريتانيا مستعدة ، لمواصلة بذل كافة الجهود ، من أجل المساعدة في إيجاد حل، يضمن وحدة الشعب الليبي  و يصون مصالحه الحيوية.

وأكد ولد ازيد بيه خلال اجتماع  لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا باديس ابابا، أن اللجنة  مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحل الأزمة  ، ومواصلة الجهود الحثيثة التي بدأتها منذ سنة 2011 ، برئاسة موريتانيا.
 
وأشارإلى أن  القادة الأفارقة وحدهم قادرون على فهم تعقيدات هذه الأزمة و تداعياتها ليبيا وإقليميا ودوليا.

وجرى الاجتماع بحضور الفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، دنيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، فائز السراج، رئيس مجلس الدولة بليبيا، و موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وممثلي الدول الأعضاء باللجنة.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الاتحاد الافريقي, ليبيا, موريتانيا
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