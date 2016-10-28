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موريتانيا تعرض تجربتها الأمنية بمؤتمر للدول الفرانكفونية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 19:01



موريتانيا تعرض تجربتها الأمنية بمؤتمر للدول الفرانكفونية
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قال وزير الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه إن مقاربة موريتانيا الأمنية سمحت بتراجع التهديدات الإرهابية بفضل تأمين الحدود الوطنية، و تعززت بإنشاء مجموعة الخمس لأمن منطقة  الساحل والصحراء المضطربة.

وأكد الوزير أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي، وتوليها حاليا لرئاسة الجامعة العربية، كان لها الفضل في اكتساب الخبرة اللازمة لأداء مهامها على المستوى الدولي كمشاركتها في البعثات الدولية لعمليات الحفظ السلام،

واستعرض الوزير خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الوزاري لحفظ الأمن في الفضاء الفرانكفونية، مقاربة موريتانيا، لافتا إلى ارتياح الأمم المتحدة لسلوك قوات موريتانيا العاملة في مجال الحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، وساحل العاج، ومذكرا بدور الموظفين الموريتانيين الدوليين في اليمن والغابون.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الساحل, أمن, موريتانيا


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