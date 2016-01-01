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موريتانيا تعزز أسطولها بطائرة "بوينغ" جديدة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 نونبر 2016 - 19:51



موريتانيا تعزز أسطولها بطائرة "بوينغ" جديدة
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صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بالموافقة على اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 800-737 لصالح شركة "الموريتانية للطيران".
 
ويهدف مشروع القانون الحالي، حسب بيان مجلس الوزراء، إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية خط ائتمان غير معزز الموقعة بتاريخ 03 أكتوبر الماضي، بين وزارة الاقتصاد والمالية وبرنامج تمويل التجارة العربية، المخصصة للمساهمة في تمويل طائرة جديدة.
 
وأضاف البيان الحكومي أن اقتناء طائرة جديدة "يتوج جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تعزيز الأسطول الجوي للموريتانية للطيران بطائرات جديدة، تستوفي المواصفات الدولية وتضمن الأمان والسلامة والراحة للمسافرين"، مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية بالنسبة "لتحسين مكانة الشركة الوطنية على مستوى الوق الجهوية للنقل الجوي".
 
واستلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الأسبوع الماضي، طائرة جديدة من نوع بوينغ 737- 800 تابعة لشركة الموريتانية للطيران.
 
وأكد ولد عبد العزيز خلال تفقده للطائرة أن الشركة ستقتني طائرة أخرى خلال الأشهر المقبلة دون تحديد نوعيتها، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أسطولا جويا يضم أحسن الطائرات الموجودة في المنطقة.
 
وتملك موريتانيا للطيران، طائرة جديدة من نوع بوينغ 737- 800 وثلاث طائرات إحداها بوينغ 737 من نوع الجيل الجديد (Boeing 737 Next Generation)؛ وطائرتي بوينغ 737 تقليدية؛ هذا بالإضافة إلى طائرة (آمبراير -145).
 


الكلمات المفتاحية : بوينغ, حكومة, طائرة


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