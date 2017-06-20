موريتانيا تعزى البرتغال فى ضحايا حرائق الغابات



وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تعزية اإلى الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو ديسوزا، فى ضحايا حرائق الغابات.



وأبدى ولد عبد العزيز فى برقية نشرتها الوكالة الرسمية بالغ الأسى والحزن بعد سقوط العديد من الضحايا والجرحى إثر الحرائق المروعة بغابات منطقة ليريا وسط البرتغال.



وعبر الرئيس الموريتاني عن خالص التعازي وكامل المواساة للشعب والحكومة البرتغاليين، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



وما زال أكثر من ألف من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق الغابات بعد مقتل 62 شخصا على الأقل في البرتغال خلال مطلع الأسبوع.



وقالت الشرطة إن صاعقة أصابت شجرة ربما تسببت في إشعال النيران يوم السبت، وأججتها في المنطقة موجة حر شديدة وجفاف ورياح عاتية.

