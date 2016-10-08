موريتانيا تعزى النيجر فى وفاة 22 جنديا إثر هجوم مسلح



وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تعزية إلى رئيس جمهورية النيجر محمدو يوسفو ، مقتل 22 جنديا نيجيريا وإصابة 5 آخرين الخميس الماضي.



وقتل الجنود إثر هجوم بالأسلحة النارية تعرضت له وحدة عسكرية فى مخيم للاجئين الماليين ، في تازاليت شمالي النيجر.



وأعرب ولد عيد العزيز فى برقية للوكالة الموريتانية للأنباء عن بالغ حزنه ومواساته للشعب والحكومة النيجريين الشقيقين، وكذا لأسر الضحايا.



كما أبدى الرئيس الموريتاني تضمانه مع دولة النيجر وشعبها فى مواجهة الإرهاب، داعيا الجميع إلى الوقوف فى وجه الجماعات المتطرفة

