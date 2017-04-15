موريتانيا تعزي السنغال في ضحايا حريق "كوناصي"

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال أعلن الحداد على عموم التراب السنغالي لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن أودى حريق مروع بحياة

شخصاً وخلف أكثر من مائة مصاب

وجاء الإعلان عن الحداد خلال زيارة الرئيس ماكي صال لموقع الحريق، يوم أمس الجمعة، حيث أجرى مباحثات مع شيخ مدينة كَوناصي تييرنو أمادو تيجاني با