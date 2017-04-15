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موريتانيا تعزي السنغال في ضحايا حريق "كوناصي"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 15 أبريل 2017 - 11:12



موريتانيا تعزي السنغال في ضحايا حريق "كوناصي"
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عزي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت نظيره السنغالي ماكي صال في ضحايا الحريق الذي نشب في سوق مدينة كوناصي

وقالت برقية ولد عبد العزيز  للرئيس السينغالي "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الحريق المروع الذي حدث شرق مدينة كوناصي والذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعبر لكم ومن خلالكم للشعب والحكومة السينغاليين الشقيقين، ولأسر الضحايا، عن خالص التعازي وكامل المواساة".

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال أعلن الحداد على عموم التراب السنغالي لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن أودى حريق مروع بحياة 29  شخصاً وخلف أكثر من مائة مصاب.

   وجاء الإعلان عن الحداد خلال زيارة الرئيس ماكي صال لموقع الحريق، يوم أمس الجمعة، حيث أجرى مباحثات مع شيخ مدينة كَوناصي تييرنو أمادو تيجاني با.


الكلمات المفتاحية : حريق, سنغال, ضحايا
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