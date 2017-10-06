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موريتانيا تعزي العراق فى وفاة جلال طالباني


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 6 أكتوبر 2017 - 18:10



موريتانيا تعزي العراق فى وفاة جلال طالباني
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قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ اليوم الجمعة بمقر السفارة العراقية في نواكشوط تعازي الرئيس والحكومة والشعب الموريتانيين للعراق بعد وفاة  الرئيس السابق جلال طالباني .

وتوفي الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات ألمانيا، وذلك عن عمر يناهز الرابعة والثمانين عاما بعد صراع طويل مع المرض.
 
وبدأت معاناة الطالباني الصحية منذ 2007، و أجريت له عملية جراحية بالقلب في الولايات المتحدة عام 2008، وفي نهاية 2012 غادر إلى ألمانيا للعلاج.
 
وانتخب الطالباني أولَ رئيس كردي للعراق عام 2005، وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2010، قبل أن يخلفه في منصب الرئاسة فؤاد معصوم الذي انتخب في 24 يوليو/تموز 2014، بسبب تدهور الحالة الصحية للطالباني.


الكلمات المفتاحية : العراق, طالباني, موريتانيا
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