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موريتانيا تعزي روسيا بعد تحطم طائرة عسكرية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 26 ديسمبر 2016 - 10:36



موريتانيا تعزي روسيا بعد تحطم طائرة عسكرية
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أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، عن تعازيه القلبية لنظيره الروسي افلاديمير بوتين، بعد تحطم طائرة عسكرية روسية في البحر الأسود، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين الروس.
 
جاء ذلك خلال برقية تعزية بعث بها الرئيس الموريتاني إلى الرئيس الروسي أكد خلالها تضامنه مع الشعب الروسي وأسر الضحايا في محنتهم.
 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة تابعة لها أمس الأحد بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشي في البحر الأسود، وعلى متنها 91 شخصا بينهم 83 عسكريا.
 
وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز توبوليف 154 كانت متوجهة إلى مطار حميميم في مدينة اللاذقية السورية.
 
وقد تم تحديد موقع تحطم الطائرة في البحر الأسود قبالة شواطئ منتجع سوتشي.
 


الكلمات المفتاحية : تحطم, روسيا, طائرة


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