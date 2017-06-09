موريتانيا تعزي فى ضحايا الهجوم على إيران





نددت موريتانيا أمس الأربعاء بالهجوم الانتحاري الذي تعرضت له العاصمة الايرانية طهران، وراح ضحيته العديد من الاشخاص.



جاء التنديد الموريتاني ضمن بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وصفت فيه التفجير "بالعمل الإجرامي".





وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تندد بشدة بهذا العمل الإجرامي، الذي يتنافى و قيم ديننا الإسلامي السمحة" حسب البيان.





وقدمت وزارة الخارجية الموريتانية تعازيها ومواساتها للحكومة لإيرانية ولأسر الضحايا.





وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد تعرضت أمس الأول لهجوم انتحاري استهدف مقر البرلمان ، وقبر الإمام الخميني وراح ضحيته عدة أشخاص.

