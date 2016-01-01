موريتانيا تعزي في ضحايا زلزال إيطاليا

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تعزية إلى الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب إيطاليا وخلف أكثر من مائتين وأربعين قتيلا٠

وجاء في برقية التعزية التي بعث بها ولد عبد العزيز "تلقينا ببالغ الأسى والحزن، نبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الصديق والذي قضى فيه المئات من الضحايا وخلف العديد من الجرحى ونتجت عنه خسائر مادية كبيرة.