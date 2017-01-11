موريتانيا تعزي في مقتل إماراتيين بأفغانستان



اعربت وزارة الخارجية الموريتانية اليوم الأربعاء، عن تضامنها وتعازيها لدولة الامارات العربية المتحدة، بعد مقتل خمسة من مواطنيها في افغانستان.

جاءت تعزية وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الاربعاء قالت فيه إنها علمت باستشهاد خمسة دبلوماسيين وإصابة سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان.



و"بهذه المناسبة الأليمة، فإن الحكومة والشعب الموريتانيين ليعبران عن تنديدهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي الغاشم، الذى استهدف دبلوماسيين أثناء إشرافهم على تنفيذ مشاريع خيرية لصالح المعوزين الأفغان".



وأضاف بيان الخارجية الموريتانية،أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لتعبر عن كامل تضامنها و خالص تعازيها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا.



وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نعي المسؤولين الخمسة، الذين كانوا ضمن وفد حكومي مكلف بتنفيذ مشاريع "إنسانية وتعليمية وتنموية"، داعياً إلى تنكيس الأعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمدة 3 أيام، حسب الوكالة الرسمية الاماراتي