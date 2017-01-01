موريتانيا تعسكر بجنوب افريقيا استعدادا للقاء بتسوانا

موريتانيا تمنع نشاطاً شيعياً وتستدعي السفير الإيراني

موريتانيا: "الشيخ الرضى" يعتذر ويتعهد بسداد ديونه

دراسة: الأغذية النباتية قد تحميك من مخاطر السمنة

انتخاب نقيب جديد للصحفيين الموريتانيين

موريتانيا: المعارضة تحذر من تسييس الجيش

القمة الإسلامية-الأمريكية تدين استغلال الدين

تفاصيل تفند رواية جيش الجزائر لتوقيف موريتانيين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : #موريتانيا تمنع نشاطاً شيعياً وتستدعي السفير الإيراني #الشيعة https://t.co/OxPCrJpxbV
الاثنين 22 ماي - 14:07
Sahara Media Agency : موريتانيا: "الشيخ الرضى" يعتذر ويتعهد بسداد ديونه https://t.co/wH2SJ7uelU
الاثنين 22 ماي - 12:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تعسكر بجنوب افريقيا استعدادا للقاء بتسوانا


الاثنين 22 ماي 2017 - 12:32



موريتانيا تعسكر بجنوب افريقيا استعدادا للقاء بتسوانا
مواضيع ذات صلة
أعلن مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينز أمس الأحد ، قائمة من 23 لاعبًا استعدادًا لمواجهة بتسوانا، الشهر المقبل، بالجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وسيدخل المنتخب الموريتاني، معسكرًا تدريبيًا، في 28 من الشهر الجاري، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، سيلعب خلاله مباراة ودية مع منتخب ليسوتو، 4 يونيو . وجاء في القائمة 3 حراس، هم، إبراهيم سليمان (أف سي نواذيبو)، والسالك محمد صلاح (تفرغ زينة)، حسن عالي(ريد ستار اف سي 93 / فرنسا).

وفي الدفاع: بكاري إنجاي (تفرغ زينة)، عثمان صمبا (دارنسي الفرنسي)، هارونا سي (مارسيليا كونسولا الفرنسي)، سالي صار (لوزيرن السويسري)، عبدول با (لانس الفرنسي)، عالي غبيد (ليفانتي الإسباني)، دياديي ديارا (جونجون الفرنسي)، ممادو واد (أف سي نواذيبو).

وفي خط الوسط: غيديلي جالو (نانسي الفرنسي)، وخاسا كامارا (كسودا سانتي اليوناني)، التقي ولد دن (تفرغ زينة)، يالي محمد دلاهي (ليمبايا الليتواني)، وبقايوقو
سيدي موسى (لكصر)، لحسن العيد (ليفانتي الإسباني)، وعبد الله غي (ليمبايا الليتواني). وفي خط الهجوم: مامادو نياس (السلام زغرتا اللبناني)، بيكيلي بوبكار (لكصر)، داما با ( أوكسير الفرنسي)، عبد الله سوداني (اتحاد تطاوين التونسي).


الكلمات المفتاحية : المرابطون, المنتخب الوطني, بوتسوانا, تصفيات, جنوب إفريقيا, كان 2019
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة