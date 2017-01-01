موريتانيا تعسكر بجنوب افريقيا استعدادا للقاء بتسوانا

أعلن مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينز أمس الأحد ، قائمة من 23 لاعبًا استعدادًا لمواجهة بتسوانا، الشهر المقبل، بالجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.



وسيدخل المنتخب الموريتاني، معسكرًا تدريبيًا، في 28 من الشهر الجاري، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، سيلعب خلاله مباراة ودية مع منتخب ليسوتو، 4 يونيو . وجاء في القائمة 3 حراس، هم، إبراهيم سليمان (أف سي نواذيبو)، والسالك محمد صلاح (تفرغ زينة)، حسن عالي(ريد ستار اف سي 93 / فرنسا).



وفي الدفاع: بكاري إنجاي (تفرغ زينة)، عثمان صمبا (دارنسي الفرنسي)، هارونا سي (مارسيليا كونسولا الفرنسي)، سالي صار (لوزيرن السويسري)، عبدول با (لانس الفرنسي)، عالي غبيد (ليفانتي الإسباني)، دياديي ديارا (جونجون الفرنسي)، ممادو واد (أف سي نواذيبو).



وفي خط الوسط: غيديلي جالو (نانسي الفرنسي)، وخاسا كامارا (كسودا سانتي اليوناني)، التقي ولد دن (تفرغ زينة)، يالي محمد دلاهي (ليمبايا الليتواني)، وبقايوقو

سيدي موسى (لكصر)، لحسن العيد (ليفانتي الإسباني)، وعبد الله غي (ليمبايا الليتواني). وفي خط الهجوم: مامادو نياس (السلام زغرتا اللبناني)، بيكيلي بوبكار (لكصر)، داما با ( أوكسير الفرنسي)، عبد الله سوداني (اتحاد تطاوين التونسي).