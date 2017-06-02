موريتانيا تعلق على اعتقال مواطنيها في الجزائر



قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن الجهات الرسمية في موريتانيا على اتصال مع الجزائريين، بخصوص المواطنين الموريتانيين المعتقلين فيها.



وكان الجيش الجزائري قد اعتقل مؤخراً مجموعة من الموريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب وعبروا الحدود بين البلدين ودخلوا الأراضي الجزائرية.



الوزير الموريتاني قال في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إن الموقوفين لدى الجيش الجزائري "ليست لديهم جرائم ارتكبوها، وإنما دخلوا عن طريق الخطأ في الحدود الجزائرية".



وأضاف الوزير أن هنالك اتصالات بين الموريتانيين والجزائريين "على مستوى عال"، مؤكداً أن "التنسيق بين الحكومتين متواصل".



وعبر الوزير الموريتاني عن استعداد الحكومة للقاء وزاري مع الجزائريين بخصوص المعتقلين إن تطلب الأمر ذلك.



وقال أحد أقارب المنقبين في تصريح صحفي سابق إن المجموعة اعتقلت داخل الأراضي الموريتانية على بعد 6 كيلومترات من الحدود الجزائرية الموريتانية، مفندا رواية الجيش الجزائري.

