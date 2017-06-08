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موريتانيا تعلن القبض على أكبر مهرب للمخدرات بالساحل


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 8 يونيو 2017 - 11:54



موريتانيا تعلن القبض على أكبر مهرب للمخدرات بالساحل
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أعلن الدرك الوطني أمس الأربعاء إلقاء القبض على عصابة لتهريب المخدرات مكونة من 11 شخصا  ،وتضم أحد أكبر المهربين فى منطقة الساحل والذى ينشط فى المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضى .

وقال تقرير بثته قناة "الموريتانية" الرسمية إن المسؤول عن العملية هو أكبر مهرب فى منطقة الساحل ، مشيرة إلى أن له علاقة بأحد المتهمين بملف المخدرات فى موريتانيا، دون الكشف عن هويته .

وأكد وكيل الجمهورية فى ولاية نواكشوط الغربية الخليل الأمين  أن الشخص المذكور تمكن من استثمار أكثر من مليار أوقية فى موريتانيا لتبرير الأصول الشرعية عن طريق بعض الأشخاص الموريتانيين الناشطين فى مجال التحويل"غير الشرعي" للأموال.

وأوضح  الوكيل أن المتهم تم القبض عليه لأول مرة ، مشيرا إلى أن أغلب الكميات المهربة غير مستخدمة فى موريتانيا بل للعبور بها نحو بعض الدول المجاورة .

وبلغت الكمية 1 طن و 274 كغ من صمغ الحشيش المصنف حسب القائمة الدولية بالمخدرات ذات الخطر البالغ .


الكلمات المفتاحية : التهريب, الساحل, المخدرات, موريتانيا
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