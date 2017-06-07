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الثلاثاء 6 يونيو - 23:30
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الثلاثاء 6 يونيو - 23:14
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موريتانيا تعلن بشكل رسمي تمديد الإحصاء الإداري


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 02:20



موريتانيا تعلن بشكل رسمي تمديد الإحصاء الإداري
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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي لمدة أسبوع كامل.
 
وقال اللجنة في بيان صحفي إنها ترفع إلى علم الجمهور أن الإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي، تم تمديد فترته من 07 إلى غاية 13 يونيو الجاري عند منتصف الليل.
 
وكانت المستقلة للانتخابات أطلقت الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي يوم الخميس 18 مايو الماضي على أن يستمر لعشرين يوماً قبل أن تعلن اليوم عن تمديد فترته.
 
ويواجه الإحصاء مشاكل كبيرة في مقدمتها ضعف الإقبال من طرف المواطنين، ما جعل السلطات تبدأ حملة واسعة للتعبئة له.
 


الكلمات المفتاحية : الإحصاء, الاستفتاء, الدستور
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