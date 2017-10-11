موريتانيا تعلن دعمها الثابت لوحدة المملكة الاسبانية

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موريتانيا تعلن دعمها الثابت لوحدة المملكة الاسبانية


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 11 أكتوبر 2017 - 10:59



موريتانيا تعلن دعمها الثابت لوحدة المملكة الاسبانية
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أعربت موريتانيا  اليوم الأربعاء عن تضامنها مع المملكة الإسبانية ودعمها الثابت لوحدتها ، فى ظل الحديث عن انفصال اقليم "كاتلونيا" .

وأكدت موريتانيا في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن تضامنها مع مملكة اسبانيا، البلد الصديق الذي تربطها به علاقات عريقة ، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وقالت الحكومة الموريتانية إنه في الوقت الذي تعلن فيه دعمها الثابت لوحدة مملكة اسبانيا، ستبقى مقتنعة بأن النموذج الديمقراطي الناجح لإسبانيا سيمكنها من تجاوز الاختبار الذي يمر به حاليا.

وصوت ما يقرب من 90 في المائة من الذين شاركوا في الاستفتاء، الذي أُجري يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول، لصالح الانفصال.
 
ورفضت الحكومة الإسبانية الاستفتاء ووصفته بأنه "غير قانوني"، وعلقت المحكمة الدستورية العمل به.


الكلمات المفتاحية : اسبانيا, انفصال, كاتلونيا, موريتانيا
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