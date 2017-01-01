موريتانيا تعلن دعم "اليونسكو" لتطوير الثقافة والعلوم





جددت موريتانيا أمس الخميس دعمها "للجهود المبذولة" من قبل اليونسكو لتنمية المجتمعات الإنسانية بتطوير التربية والثقافة والعلوم.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن بلاده "تشد على اليونسكو في الوقوف ضد ما يواجه القدس الشريف من إزالة للمعالم الإسلامية والمسيحية والإنسانية، وكذلك حماية الآثار الفلسطينية باعتبارها تراثا للبشرية جمعاء.



وأضاف ولد الشيخ خلا الدورة الـ39 للجمعية العامة لليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس أن موريتانيا تنتهج سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان وتكريمه، وذلك من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية.



وأكد الوزير الموريتاني أن بلاده تعمل على تشجيع النمو ومحاربة الفقر، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للبلاد، خاصة في الحقل الثقافي والشبابي، والتعليمي،وفق تعبيره