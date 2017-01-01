موريتانيا تعلن دعم "اليونسكو" لتطوير الثقافة والعلوم

اعتقال عدة أشخاص بتهمة قتل شاب بالرصاص فى مراكش

موريتانيا: 518 مليار أوقية ميزانية الدولة لسنة 2018

موريتانيا: النواب يصادقون على اتفاقية إقليمية خاصة بالتعليم

أسرة أهل الشيخاني تنعى الشيخ محمد الحافظ وتشكر المعزين (بيان)

موريتانيا: عرض دراسة حول التعليم العالي والبحث العلمي

موريتانيا: ورشة تناقش تحديات التغير المناخي

​وزير الدفاع الموريتاني يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : جريمة قتل هزت مدينة #مراكش أمس https://t.co/L80NTWwMBj
الجمعة 3 نونبر - 10:51
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: ورشة تناقش تحديات التغير المناخي https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-ورشة-تناقش-تحديات-التغير… https://t.co/APYvMv9RU2
الخميس 2 نونبر - 15:00
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا تعلن دعم "اليونسكو" لتطوير الثقافة والعلوم


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 3 نونبر 2017 - 09:52



موريتانيا تعلن دعم "اليونسكو" لتطوير الثقافة والعلوم
مواضيع ذات صلة

 
جددت موريتانيا أمس الخميس دعمها "للجهود المبذولة" من قبل اليونسكو لتنمية المجتمعات الإنسانية بتطوير التربية والثقافة والعلوم.
 
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن بلاده "تشد على اليونسكو في الوقوف ضد ما يواجه القدس الشريف من إزالة للمعالم الإسلامية والمسيحية والإنسانية، وكذلك حماية الآثار الفلسطينية باعتبارها تراثا للبشرية جمعاء.
 
وأضاف ولد الشيخ خلا الدورة الـ39 للجمعية العامة لليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس أن موريتانيا تنتهج سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان وتكريمه، وذلك من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية.
 
وأكد الوزير الموريتاني أن بلاده تعمل على تشجيع النمو ومحاربة الفقر، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للبلاد، خاصة في الحقل الثقافي والشبابي، والتعليمي،وفق تعبيره


الكلمات المفتاحية : اليونسكو, ثقافة, علوم, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة