موريتانيا تعلن موقفها من انسحابات قمة "مالابو"





قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إن موريتانيا تحترم وتقدر قرار الدول التي أعلنت انسحابها من القمة العربية الافريقية في "مالابو" ، احتجاجا على إصرار دول من الإتحاد الإفريقي على وضع علم ما يسمي بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنتها "جبهة البوليساريو ".





وأوضح ولد الشيخ خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أنه كان يمكن عدم وجود انسحابات لأن "الدولة" التي تم الإعتراض على وجودها لم تدعى ولم تحضر ،مبينا أنهم مع ذلك يحترمون ويقدرون لمن انسحبوا مواقفهم كما أنهم يحترمون مواقف الذين بقوا ، وفق تعبيره.





وأشار إلى أن أن الجهة المنظمة والمستضيفة هي الاتحاد الافريقي وبالتالي فانه هو من يقرر من يشارك ومن لايشارك وليس موريتانيا ، معبرا عن أمله في معالجة مثل هذه المواقف بحكمة في القمة العربية الافريقية القادمة.





وأعلنت 8 دول عربية انسحابها من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تعقد اليوم الأربعاء، في "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية، بسبب إصرار دول من الإتحاد الإفريقي على وضع علم ما يسمي بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنتها "جبهة البوليساريو ".





وانسحبت المغرب والبحرين، والسعودية والإمارات وقطر واليمن وسلطنة عمان والصومال من القمة التي تعقد تحت عنوان التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين إفريقيا والعالم العربي.

