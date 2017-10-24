موريتانيا: تعهد بدعم منمي لبراكنة لمواجهة الجفاف





أكد والى لبراكنة عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري التزام السلطات الموريتانية بدعم المنمين بمختلف الوسائل، لمواجهة الجفاف



وأضاف ولد خطري خلال اجتماع عقدته للجنة الجهوية للتنمية بولاية لبراكنة، أن الحكومة الموريتانية ستوفر كل ما يحتاجه المنمون لضمان الحد من التاثيرات الناجمة عن انخفاض تساقط الأمطار.



واجتمعت للجنة الجهوية للتنمية بلبراكنة أمس الاثنين لدراسة الوضعية الرعوية بالولاية، على ضوء الانخفاض المسجل في التساقطات المطرية خلال السنة الجارية.

وخلال الاجتماع تمت منقاشة الوضعية الرعوية بالولاية وحاجيات المنمين في الفترة المقبلة، وطبيعة التدخل المنتظر من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي.

وشهدت موريتانيا خلال الموسم الحالى نقصا حادا في الأمطار، مما حدي ببعض الاحزاب السياسية، والمنظمات الدولية إلى الدعوة لتقديم العون لسكان الريف لمواجهة المخلفات المحتملة على أوضاعهم بسب نقص الأمطار.