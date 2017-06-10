موريتانيا تعود بثلاث نقاط مهمة من بتسوانا





فاز المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" بهدف لصفر على نظيره منتخب بتسوانا ، ليتمكن من الظفر ب 3 نقاط مهمة فى مسيرته نحو التأهل لكأس أمم افريقيا 2019 .



دخل المدرب الفرنسي كورينتيانس مارتينز المباراة بتشكيلته العادية ،بعد غياب اللاعب اسماعيل دياكيتي الذى استبدله بالمهاجم ممادو انياس .



ودخلت بتسوانا صاحبة الأرض والجمهور المباراة بقوة ، و فى الدقيقة التاسعة هددت بتسوانا عن طريق هجمة خطيرة مرمى الحارس سليمان ديالو .



فى الدقيقة 16 منح الحكم مخالفة لصالح بتسوانا قرب منطقة الجزاء ،و ارتطمت كرة اللاعب رقم 11 "نجيلي" بالعارضة ، و كانت الأخطر خلال الشوط الأول.



بعد الدقيقة 35 دخل المنتخب الموريتاني المباراة ليبدأ فى السيطرة على وسط الملعب ، وفى الدقيقة 43 وجه قائد المنتخب عبدول با رأسية خطيرة اقتربت من العارضة .



فى الشوط ظهرت موريتانيا بشكل أفضل ، حيث سيطرت على منتصف الملعب ، ونجح البديل عبد الله سوداني فى الدقيقة 78 من تسجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة.



















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