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موريتانيا تعود بثلاث نقاط مهمة من بتسوانا


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 10 يونيو 2017 - 15:39



موريتانيا تعود بثلاث نقاط مهمة من بتسوانا
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فاز المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" بهدف لصفر على نظيره منتخب بتسوانا ، ليتمكن من الظفر ب 3 نقاط مهمة فى مسيرته نحو التأهل لكأس أمم افريقيا 2019 .

دخل المدرب الفرنسي كورينتيانس مارتينز المباراة  بتشكيلته العادية ،بعد غياب اللاعب اسماعيل دياكيتي الذى استبدله  بالمهاجم ممادو انياس .

ودخلت بتسوانا صاحبة الأرض والجمهور المباراة بقوة ، و فى الدقيقة التاسعة هددت بتسوانا عن طريق هجمة خطيرة مرمى الحارس سليمان ديالو .

فى الدقيقة 16 منح الحكم مخالفة لصالح بتسوانا قرب منطقة الجزاء ،و ارتطمت كرة   اللاعب رقم 11 "نجيلي" بالعارضة ، و كانت الأخطر خلال الشوط الأول.

بعد الدقيقة 35 دخل المنتخب الموريتاني المباراة ليبدأ فى السيطرة على وسط الملعب ، وفى الدقيقة 43 وجه قائد المنتخب عبدول با رأسية خطيرة اقتربت من العارضة  .

فى الشوط ظهرت موريتانيا بشكل أفضل ، حيث سيطرت على منتصف الملعب ، ونجح البديل عبد الله سوداني فى الدقيقة 78 من تسجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة.









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الكلمات المفتاحية : أمم افريقيا, المرابطون, بتسوانا, موريتانيا
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