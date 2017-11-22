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موريتانيا تعود لنادي المائة فى التصنيف الشهري "للفيفا"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 23 نونبر 2017 - 13:13



موريتانيا تعود لنادي المائة فى التصنيف الشهري "للفيفا"


تقدم المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون"، مركزين في التصنيف الشهر للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

واحتلت موريتانيا المرتبة التاسعة والتسعين عالميا، والمركز الرابع والعشرين على مستوي تصنيف المنتخبات الافريقية.

وكان المنتخب الموريتاني "المرابطون"، يحتل المركز مائة وواحد، خلال تصنيف شهر اكتوبر الماضي.

وعلى مستوي المنتخبات الافريقية تقدم المنتخب السنغالي تسعة مراكز، ليتصدر تصنيف منتخبات القارة السمراء، محتلا بذلك المركز الـ 23 عالميا، في أفضل تصنيف له في تاريخه.

وجاء المنتخب المالي لكرة القدم في المرتبة 72 عالميا و14 افريقيا محافظا على نفس ترتيبه خلال شهر اكتوبر الماضي.

مغاربيا احتلت تونس المركز 27 عالميا تلتها المغرب في المركز 40، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 64، وليبيا في المرتبة 77.
 


الكلمات المفتاحية : الفيفا, المرابطون, كرة القدم
 
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