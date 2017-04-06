موريتانيا تعود لنادي المائة في تصنيف "الفيفا"



احتلت موريتانيا المركز 90 في التصنيف الشهري للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتدخل بذلك ضمن نادي المائة الأفضل في التصنيف.



وتقدمت موريتانيا 16 مركزا، بعد أن احتلت في تصنيف شهر مارس المركز 106، ويعود تقدم منتخب موريتانيا "المرابطون" إلى النتائج التى حققها مؤخرا في مبارياته الودية.



واحتفظت مصر بالصدارة العربية والإفريقية بعد حصولها على المركز 19 إثر حصولها على المركز الثاني في نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة.



وعالمياً، استعاد المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف بعد فترة غياب طويلة ليزيح الأرجنتين التى تراجعت المركز الثاني.



ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم :

1- البرازيل

2- الأرجنتين

3- ألمانيا

4- تشيلي

5- كولومبيا

6- فرنسا

7- بلجيكا

8- البرتغال

9- سويسرا

10 أسبانيا



ترتيب أفضل 10 منتخبات في إفريقيا :



1- مصر "19 عالمياً"

2- السنغال "30 عالميا"ً

3- الكاميرون "33 عالمياً"

4- بوركينا فاسو "35 عالمياً"

5- نيجيريا "40 عالمياً"

6-الكونغو الديموقراطية "41 عالميا"ً

7- تونس "42 عالميا"ً

