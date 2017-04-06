تواصل" يدين تعامل الأمن الموريتاني مع نواب للحزب

إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية

روصو: ورشة حول مكافحة الجريمة الإلكترونية‎

المنتدى يعلن خطته لإسقاط التعديل الدستوري

جميل منصور يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى

مقتل جندي فرنسي في اشتباك مسلح في مالي

وزير الخارجية الفرنسي يزور موريتانيا ومالي

غامبيا: أول انتخابات منذ الإطاحة بيحيى جامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا تشيد بجهود موريتانيا الأمنية https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-تشيد-بجهود-موريتانيا-الأمنية_a34302.html
الخميس 6 أبريل - 19:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية https://t.co/vgjvs5kUW5إيرولت-فرنسا-تقدر-جهود-موريتانيا-الأ… https://t.co/ZAICyNLy4M
الخميس 6 أبريل - 19:48
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تعود لنادي المائة في تصنيف "الفيفا"


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 6 أبريل 2017 - 11:09



موريتانيا تعود لنادي المائة في تصنيف "الفيفا"
مواضيع ذات صلة

احتلت  موريتانيا  المركز 90 في التصنيف الشهري للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتدخل بذلك ضمن نادي المائة الأفضل في التصنيف.

وتقدمت موريتانيا 16 مركزا، بعد أن احتلت في تصنيف شهر مارس المركز 106، ويعود تقدم منتخب موريتانيا "المرابطون" إلى النتائج التى حققها مؤخرا في مبارياته الودية.

واحتفظت مصر بالصدارة العربية والإفريقية بعد حصولها على المركز 19 إثر حصولها على المركز الثاني في نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة.

 وعالمياً، استعاد المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف بعد فترة غياب طويلة ليزيح الأرجنتين التى تراجعت المركز الثاني.
 
ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم :
1- البرازيل
2- الأرجنتين
3- ألمانيا
4- تشيلي
5- كولومبيا
6- فرنسا
7- بلجيكا
8- البرتغال
9- سويسرا
10 أسبانيا
 
ترتيب أفضل 10 منتخبات في إفريقيا :
 
1- مصر "19 عالمياً"
2- السنغال "30 عالميا"ً
3- الكاميرون "33 عالمياً"
4- بوركينا فاسو "35 عالمياً"
5- نيجيريا "40 عالمياً"
6-الكونغو الديموقراطية "41 عالميا"ً
7- تونس "42 عالميا"ً
 


الكلمات المفتاحية : التصنيف, فيفا, كرة القدم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة