موريتانيا: تعيينات حكومية في خمس وزارات

أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، عدة إجراءات خصوصية في قطاعات من خمس وزارات مختلفة.
وجاءت هذه التعيينات على النحو التالي:
وزارة الاقتصاد والمالية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عيسى ولد الحافظ ولد بلال
مستشار مكلف بالإصلاحات والمتابعة والتقييم: وان عبد العزيز
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: ابراهيم ولد مسعود، مستشار فني مكلف بالوظيفة العمومية سابقا.
المستشار الفني المكلف بالوظيفة العمومية: عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله، المدير العام للوظيفة العمومية سابقا.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام: سعدنا ولد محمد يسلم، المدير العام المساعد للوظيفة العمومية سابقا.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
المدير العام: محمد سعيد ولد اب، مدير تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.
المدير العام المساعد: الشيخ سيديا ولد حمود، مدير الدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.
مديرية تسيير عمال الدولة
المدير: سيد ولد السالك، رئيس مصلحة تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة سابقا.
مديرية الدراسات والتنظيم
المدير: فاضل ولد محمدن، أستاذ.
مديرية الدراسات والتعاون
المدير المساعد: التيجان با، حاصل على ماستر 1 في تسيير الموارد البشرية.
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
الإدارة المركزية
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المديرة: ديودو صو، حاصلة على ماستر2 في تسيير الموارد البشرية
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة
المدير: صدفن ولد عبد الله