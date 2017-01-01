موريتانيا: تعيينات في "الخارجية" و"الاجتماعية"

أجرى مجلس الوزراء اليوم الخميس خلا اجتماعه الأسبوعي عدة تعيينات في قطاعات مختلفة شملت وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وجاءت التعيينات على النحو التالي:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الإدارة المركزية
مديرية إفريقيا
المدير المساعد : أيوب ولد حنين، مستشار شؤون خارجية.
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
ديوان الوزيرة
مكلفة بمهمة: السيدة أم كفة منت أمنش ولد اصويلح، مديرة مساعدة للمعلوماتية والتوثيق والأرشيف في وزارة التهذيب الوطني سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الأشخاص المعوقين
المديرة المساعدة: كيطانة بنت محمد، رئيسة مصلحة ترقية حقوق المرأة والنوع في مديرية الترقية النسوية والنوع سابقا
مديرية الترقية النسوية والنوع
المديرة المساعدة : زينب بنت موسى، رئيسة مصلحة ترقية الأنشطة الاقتصادية للمرأة بنفس المديرية سابقا.
مديرية الطفولة
المديرة المساعدة: مريم بنت عالين رئيسة مصلحة سياسات الطفولة بنفس المديرية سابقا.