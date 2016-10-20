موريتانيا : تعيينات في بعض القطاعات الحكومية





أجرى مجلس الوزراء اليوم الخميس عدة تعديلات في عدة قطاعات حكومية ، من بينها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، ووزارة الثقافة و الصناعة التقليدية ، و بعض المؤسسات العمومية .





وعين المجلس هندو كي أمينة عامة للآ لية الوطنية للوقاية من التعذيب ، وكانت تشغل منصب المديرة العامة المساعدة لإذاعة موريتانيا سابقا.





كما عين المجلس امبوه سيتا جاكانا في منصب نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية في جامعة نواكشوط العصرية ،وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية





و تم تعيين النان الشيخ عبد الله ولد المامي في منصب نائب الرئيس المكلف بالبحث والعلاقات الخارجية،وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم القانونية والاقتصادية ، و محمد عوه الأمين العام للجامعة .





وعين المجلس محمد ولد خيار مستشارا مكلفا بالاتصال في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية ، و هو صحفي بالوكالة الموريتانية للأنباء سابقا ، كما تم تعيين عابدين باب أحمد حيبل على مديرية الصناعة التقليدية والحرف











كما تم تعيين ابنت بنت الخالص مديرة للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة ، و محمد ولد حمودي ولد انداه مديرا مساعدا للمعهد .

