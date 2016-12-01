موريتانيا: تعيينات في عدة قطاعات حكومية (تفاصيل)





أجرى مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم الخميس عدة تعيينات في قطاعات الإقتصاد والمالية و وزارة المياه والصرف الصحي وزارة البيئة والتنمية المستديمة و الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.





وعين المجلس أحمدو ولد اعل،مستشارا مكلفا بالإصلاحات والمتابعة والتقييم المدير العام لترقية القطاع الخاص بنفس الوزارة سابقا.





كما عين اعل ولد زروق مفتشا بديوان الوزير المدير المساعد للمتابعة والتقييم بنفس الوزارة سابقا وتم تعيين السالك جلول الطلبه مديرا مساعدا لمديرية المتابعة والتقييم، و فال خيار مديرا لمديرية برمجة الاستثمارات العمومية و مختار محمدو كاكيه مديرا عاما للمديرية العامة لترقية الاستثمار الخصوصي.





وعين المجلس المصطفى مولود،مديرا لمديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخصوصية







وفي وزارة المياه والصرف الصحي ، ديوان الوزير تم تعيين محمد عبد الله ولد محمد الطالب مكلفا بمهمة ، كما تم تعيين محمد المختار ولد الطالب مستشارا مكلفا بالمياه و محمد ولد جدو مديرا لمديرية المياه.







وفي وزارة البيئة والتنمية المستديمة،الإدارة المركزية مديرية الشؤون الإدارية والمالية تم تعيين ابوه الشيخ يحيى مديرا ، خلفا خلفا لموسى بي الذي استفاد من حقه في التقاعد.







وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ديوان الوزير ، المفتشية العامة الداخليةتم تعيين محمد ولد ببوط مفتشا ، كما عين مختار السعد مديرا لمديرية إعداد القوانين

