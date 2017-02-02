موريتانيا: تعيينات في وزارات ومؤسسات عمومية





أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس عدة تعيينات في وزارات الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ، و الزراعة ، و التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ، و الثقافة والصناعة التقليدية وبعض المؤسسات العمومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي :







وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة







ديوان الوزير







مكلف بمهمة: عبد الله ولد العربي، رئيس مصلحة بوزارة التهذيب الوطني سابقا







وزارة الزراعة







ديوان الوزير







مستشار فني مكلف بالاستصلاح الزراعي: السيد محمد ولد لعريبي، مهندس هندسة ريفية بالوزارة سابقا







مستشار فني مكلف بالشعب الزراعية وحماية النباتات: السيد صو موسى مامادو، مفتش بالمفتشية الداخلية سابقا، خلفا للسيد ابراهيم ولد احمد الذي استفاد من حقه في التقاعد







المفتشية الداخلية:







مفتش:السيد نور الدين ولد عبد الفتاح، مدير الشؤون الإدارية والمالية سابقا







الإدارة المركزية







مديرية حماية النباتات







المدير: السيد سيدي محمود ولد سيدي، مكلف بمهمة سابقا







مديرية الاستصلاح الزراعي







المدير: السيد كوليبالي عمار، مستشار فني مكلف بالاستصلاح الزراعي سابقا







مديرية الشؤون الإدارية و المالية







المدير: احمد ولد محمدا ولد احمذ، مفتش خزينة بوزارة الاقتصاد والمالية سابقا







المؤسسات العمومية







الشركة الوطنية للتنمية الريفية







المدير العام المساعد: السيد سيد احمد لحبيب ولد الشيخ الحسين، مدير الاستصلاح الزراعي بالوزارة سابقا، خلفا للسيد با آدما موسى الذي استفاد من حقه في التقاعد.







وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال







ديوان الوزير







مستشار قانوني: سيدي محمد ولد جدو، حاصل على دبلوم مهني في المحاماة من معهد الدراسات العليا المهنية بجامعة انواكشوط







وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة







ديوان الوزير







مكلف بمهمة: ممدو با، مستشار قانوني بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال سابقا

