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موريتانيا: تعيينات في وزارة المياه والصرف الصحي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 5 أكتوبر 2017 - 20:20



موريتانيا: تعيينات في وزارة المياه والصرف الصحي
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أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الخميس في نواكشوط عدة تعيينات في وزارة المياه والصرف الصحي، وجاءت التعيينات على النحو التالي:


ديوان الوزير
مكلف بمهمة: محمد ولد اسويدات، إطار بالشركة الموريتانية للماء سابقا.

الشركة الموريتانية للماء
المدير العام: محمد المختار ولد محمد عبد الله ولد بلات، إداري من السلك المالي المسدد العام، سابقا.


المديرة المساعدة:محجوبه منت حبيب، خبيرة في الإحصاء الاقتصادي لدى المركز الموريتاني لتحليل السياسات سابقا.

المكتب الوطني للموارد المائية

المدير: الشيخ ولد الزامل، مستشار بوزارة النفط والطاقة والمعادن سابقا.


الكلمات المفتاحية : المياه, تعيينات, وزارة
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