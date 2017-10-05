موريتانيا: تعيينات في وزارة المياه والصرف الصحي



أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الخميس في نواكشوط عدة تعيينات في وزارة المياه والصرف الصحي، وجاءت التعيينات على النحو التالي:





ديوان الوزير

مكلف بمهمة: محمد ولد اسويدات، إطار بالشركة الموريتانية للماء سابقا.



الشركة الموريتانية للماء

المدير العام: محمد المختار ولد محمد عبد الله ولد بلات، إداري من السلك المالي المسدد العام، سابقا.





المديرة المساعدة:محجوبه منت حبيب، خبيرة في الإحصاء الاقتصادي لدى المركز الموريتاني لتحليل السياسات سابقا.



المكتب الوطني للموارد المائية



المدير: الشيخ ولد الزامل، مستشار بوزارة النفط والطاقة والمعادن سابقا.