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موريتانيا: تعيينات في وزارتي التهذيب والثقافة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 4 ماي 2017 - 21:21



موريتانيا: تعيينات في وزارتي التهذيب والثقافة
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اتخذت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، جملة من الإجراءات الخصوصية، تضمنت تعيينات في وزارتي التهذيب الوطني والثقافة والصناعة التقليدية.
 
وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء فقد تم تعيين الشيخ المهدي ولد سيدينا، مديراً مساعداً لمدرسة تكوين المعلمين بمدينة العيون.
 
وكان ولد سيدينا يشغل في السابق منصب المدير الجهوي للتهذيب الوطني في ولاية الحوض الغربي.
 
كما تم تعيين الحسين ولد محمد المختار ولد أحمد عيناني، مديراً مساعداً في مديرية الصناعة التقليدية.
 
وكان ولد أحمد عيناني يشغل في السابق منصب رئيس مصلحة بمديرية التراث الثقافي، التابعة للإدارة المركزية بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية.
 
وأخيراً اتخذ المجلس إجراء بتعيين الشاعر والأديب ادوه ولد بنيوك في منصب المدير المساعد للمؤسسة الوطنية للمدن القديمة.
 
وكان ولد بنيوك يشغل قبل ذلك منصب رئيس مصلحة بمديرية العمل الثقافي.
 


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