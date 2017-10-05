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موريتانيا: تعيينات في وزارتي العدل والبترول


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 5 أكتوبر 2017 - 20:45



موريتانيا: تعيينات في وزارتي العدل والبترول
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أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم في نواكشوط عدة تعيينات في وزارتي العدل و البترول و الطاقة و المعادن وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة العدل

المؤسسات العمومية

مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية

المدير العام: الشيخ باب أحمد، قاض.
 

وزارة البترول و الطاقة و المعادن

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: عبد الرحمن ولد لفضل،حاصل على شهادة ماستر2 في الفيزياء والرياضيات وعلوم الهندسة.

مستشار مكلف بالمعادن: أحمد طالب ولد محمد، مدير عام المعادن سابقا.

المفتشية العامة الداخلية

المفتش العام: ديالو احمدو، حاصل على شهادة ماستر2 في القانون.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للمعادن

المدير العام:محمد ولد السالك ولد عبد الله، مدير المعادن في الشرطة الموريتانية للمحروقات والمواد المعدنية.

مديرية متابعة العمليات

المدير: أعل سالم ولد بوبوط،مدير الاستغلال بشركة سوماغاز سابقا.


الكلمات المفتاحية : بترول, عدل, مجلس الوزراء
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