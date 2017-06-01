موريتانيا: تعيينات واسعة يتخذها مجلس الوزراء



اتخذ مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، جملة من الإجراءات الخصوصية في بعض الوزارات والقطاعات العمومية.



وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:



وزارة البيطرة

ديوان الوزيرة

المستشار المكلف بالصحة الحيوانية: الدكتور ادريسا جارا المفتش العام سابقا.

المستشار المكلف بالتعاون: الدكتور دومبيا باب، مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية سابقا.



المفتشية الداخلية

المفتش العام: محمد فال ولد يرب، مفتش في نفس الوزارة سابقا

المفتش: سيدي محمد ولد محمد العيدي، موظف في ديوان وزير التهذيب سابقا.



الإدارة المركزية

مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمصادر الغذائية

المدير: الدكتور لمرابط ولد مكحل، المستشار المكلف بالصحة الحيوانية سابقا.



المؤسسات العمومية

المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية

المدير: الدكتور محمد يحي ولد اباه، المستشار المكلف بالتعاون سابقا.

المدير المساعد: الدكتور محمد المختار ولد محمد مولود، خلفا لجاه مامادو تيجان، الذي استفاد من حقه في التقاعد.



الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

المديرية العامة للضرائب

مديرية التدقيق والمسوحات الضريبية

المدير: الشيح حبيب الرحمن، إداري من السلك المالي، المدير المساعد لنفس المديرية سابقا.

المدير المساعد: حمادي حادو، مفتش سجلات وضرائب، رئيس مصلحة التدقيق الميداني سابقا



المديرية الجهوية للضرائب -المنطقة الشمالية

المدير المساعد: المختار ولد يوكا، إداري من السلك المالي، مدقق سابقا.

مسؤول الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه ومشورة المكلفين: مامادو عبدلاي، مفتش سجلات وضرائب، المدير الجهوي المساعد للضرائب- المنطقة الشمالية.

