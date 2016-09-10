موريتانيا: تعيين عضو جديد في المجلس الدستوري



أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، أنه بموجب قرار صادر اليوم السبت، تعيين يحيى ولد محمد محمود، عضواً في المجلس الدستوري.



ويعد المجلس الدستوري هو الهيئة التشريعية الأعلى في البلاد، إذ أنه يصادق على نتائج الانتخابات، ويبت في نصوص القوانين التي يتم الطعن فيها بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان.



ويتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد بالثلث كل ثلاث سنوات، إذ يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين، ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحداً.



ويشير الدستور الموريتاني إلى أن عضو المجلس الدستوري يجب ألا يقل عمره عن 35 سنة، وألا ينتمي إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، وفي المقابل يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

