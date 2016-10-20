موريتانيا: تعيين مدير جديد لشركة " سونمكس "





أفادت مصادر خاصة ل " صحراء ميديا " أن مجلس الوزراء الموريتاني عين اليوم الخميس الشيخ ولد عبد الله ولد زيدان مديرا للشركة الموريتانية للإيراد و التصدير " سونمكس" ، خلفا لمحمد الأمين ولد خطري الذي أقيل من منصبه .







وكان ولد زيدان يعمل مفتشا ماليا في وزارة الإقتصاد والمالية ، قبل تعيينه .







وشهدت شركة " سونمكس" خلال الأشهر الماضية التحقيق في قضية اختفاء الأسمدة، وقد طالت هذه التحقيقات عدداً من رجال الأعمال والمزارعين وملاك مصانع تقشير الأرز.





وتتولى شركة "سونمكس" مهمة تخزين الأسمدة المستخدمة في الحملات الزراعية، ويقوم عدد من رجال الأعمال باستيراد الأسمدة من البرازيل، فيما هنالك كمية من الأسمدة التي تصل إلى موريتانيا كمنحة من دولة قطر.

