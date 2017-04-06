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موريتانيا: تعيين مدير لمركز مكافحة الجراد


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 6 أبريل 2017 - 23:26



قافلة لمكافحة الجراد الصحراوي
قافلة لمكافحة الجراد الصحراوي
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عينت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، سيد أحمد ولد محمد، في منصب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الجراد.

وكان المدير الجديد للمركز الوطني لمكافحة الجراد، يشغل منصب رئيس مصلحة اللوازم واللوجستيك بنفس المركز سابقا.
 
ويأتي تعيين ولد محمد ليخلف المدير السابق محمد عبد الله ولد باباه، الذي ظل لعدة سنوات مديراً للمركز الوطني لمكافحة الجراد.
 
وكان ولد باباه قد تم اختياره الشهر الماضي مديرا عاما لمعهد الساحل التابع للمجلس الوزاري للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل "سيلس".
 
ويتبع المركز الوطني لمكافحة الجراد لقطاع المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الزراعة الموريتانية، ويتولى مهمة مكافحة الجراد من خلال حملات وقائية وأخرى للمسح والتمشيط على عموم التراب الوطني.
 


الكلمات المفتاحية : البيئة, الجراد, الجفاف, تعيين
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