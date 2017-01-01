موريتانيا :تعيين مسير جديد لسجن "بير أم اكرين"



عينت السلطات القضائية في موريتانيا محمد محمود ولد محمد ولد اعمر مسيرا جديدا لسجن "بير م اكرين" ، إضافة إلى مهمته كمسير لسجن ازويرات.



جاء ذلك خلال مذكرة صادرة عن وزارة العدل أمس الجمعة بعد نقاش مع ولد محمد ولد اعمر قبل خلالها المهمة المسنة إليه.



وزود سجن بير أم اكرين الواقع فى أقصى الشمال الموريتاني ، بسيارة رباعية الدفع أسندت لمسيره من أجل استخدامها في القضايا المتعلقة بتسيير السجن.



وكان مسير السجن المدني بمدينة "بير أم اكرين " السابق قد قدم استقالته إلى مدير السجون و الشؤون الجنائية ، احتجاجا على كونه العامل الوحيد في السجن ، كما أنه لا تتوفر له وسيلة نقل .



ويقبع في سجن " بير أم كرين" حوالي 130 سجين ما بين المحكوم عليهم بالإعدام و المؤبد و أصحاب المحكوميات الطويلة.