موريتانيا: تغييرات جزئية فى وزارة العلاقات مع البرلمان

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس تغييرات جزئية فى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وعين المجلس محمد المختار ولد محمد الامين، مديرا للتعاون والدراسات والتخطيط ، وكان يشغل منصب مدير الصحافة المكتوبة ، التى تم تعيين أحمد ولد عيسى ولد يسلم عليها .
وجاءت التعيينات على النحو التالي :
ديوان الوزيرة
الأمين العام: المختار ولد داهي، نفس المنصب سابقا
مكلف بمهمة: مصطفى سيدي المختار، نفس المنصب سابقا
مكلف بمهمة: محمد محمود ولد محمد أحمد، نفس المنصب سابقا.
مكلف بمهمة: أحمد ولد مصطفى، مستشار سابقا.
المستشار القانوني: ابوه الرايس، نفس المنصب سابقا.
المستشار الفني المكلف بالعلاقات مع البرلمان: ماء العينين محمد الامين، نفس المنصب سابقا.
المستشارة الفنية المكلفة بالمجتمع المدني: حورية منت مولاي ادريس، مديرة الدراسات والبرمجة والتخطيط سابقا
المستشارة الفنية المكلفة بأخلاقيات وآداب المهنة: خديجة منت هنون، مستشارة فنية مكلفة بالاتصال سابقا.
المستشار الفني المكلف بالاتصال: محمد عبد الله ولد الامام، مستشار فني مكلف بالمجتمع المدني سابقا.
المفتشية العامة
المفتش العام : احمدناه ولد ابيليل، مفتش سابقا.
مفتش: مي حمادي، نفس المنصب سابقا.
مفتش : ديابيرا عبد الرحمن، رئيس مصلحة بمديرية العلاقات مع البرلمان سابقا.
المديريات المركزية
مديرية العلاقات مع البرلمان
المدير: ايمدو ولد عبد الرحمن، نفس المنصب سابقا.
المدير المساعد: باب سيداتي، نفس المنصب سابقا.
مديرية ترقية المجتمع المدني
المدير: محمدن ولد حرمة ، نفس المنصب سابقا.
المدير المساعد: شريف احمد داب، نفس المنصب سابقا.
مديرية التعاون والدراسات والتخطيط
المدير محمد المختار ولد محمد الامين،
المدير المساعد: المختار ولد محمد فاضل، المدير المساعد للدراسات والبرمجة والتخطيط سابقا.
مديرية تطوير السمعيات البصرية
المدير: محمد يحيى ولد سيدي ولد حي ، مدير الاتصال السمعي البصري سابقا.
المدير المساعد: الشيخ التيجاني ولد باب، المدير المساعد للاتصال السمعي البصري سابقا.
مديرية الصحافة المكتوبة
المدير: أحمد ولد عيسى ولد يسلم ، مكلف بمهمة سابقا.
المدير المساعد: احمد عيسى، نفس المنصب سابقا.
مديرية الصحافة الالكترونية
المدير : محمد عبد الله ولد سيدي الملقب راهي، نفس المنصب سابقا.
المدير المساعد: محمد الأمين حامد.
مديرية التكوين والتأهيل المهني
المديرة: زينب منت يسلم ولد خيري، رئيسة مصلحة المحاسبة سابقا.
المديرة المساعدة: تكيبر منت المختار.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير : سيدي محمد ولد جدو ، نفس المنصب سابقا.