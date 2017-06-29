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موريتانيا: تغييرات جزئية فى وزارة العلاقات مع البرلمان


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 29 يونيو 2017 - 19:11



موريتانيا: تغييرات جزئية فى وزارة العلاقات مع البرلمان
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أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس تغييرات جزئية  فى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
 
وعين المجلس محمد المختار ولد محمد الامين، مديرا للتعاون والدراسات والتخطيط ، وكان يشغل منصب  مدير الصحافة المكتوبة ، التى تم تعيين أحمد ولد عيسى ولد يسلم عليها .

وجاءت التعيينات على النحو التالي :
 
ديوان الوزيرة
 
الأمين العام: المختار ولد داهي، نفس المنصب سابقا
 
مكلف بمهمة: مصطفى سيدي المختار، نفس المنصب سابقا
 
مكلف بمهمة: محمد محمود ولد محمد أحمد، نفس المنصب سابقا.
 
مكلف بمهمة: أحمد ولد مصطفى، مستشار سابقا.
 
المستشار القانوني: ابوه الرايس، نفس المنصب سابقا.
 
المستشار الفني المكلف بالعلاقات مع البرلمان: ماء العينين محمد الامين، نفس المنصب سابقا.
 
المستشارة الفنية المكلفة بالمجتمع المدني: حورية منت مولاي ادريس، مديرة الدراسات والبرمجة والتخطيط سابقا
 
المستشارة الفنية المكلفة بأخلاقيات وآداب المهنة: خديجة منت هنون، مستشارة فنية مكلفة بالاتصال سابقا.
 
المستشار الفني المكلف بالاتصال: محمد عبد الله ولد الامام، مستشار فني مكلف بالمجتمع المدني سابقا.
 
المفتشية العامة
 
المفتش العام : احمدناه ولد ابيليل، مفتش سابقا.
 
مفتش: مي حمادي، نفس المنصب سابقا.
 
مفتش : ديابيرا عبد الرحمن، رئيس مصلحة بمديرية العلاقات مع البرلمان سابقا.
 
المديريات المركزية
 
مديرية العلاقات مع البرلمان
 
المدير: ايمدو ولد عبد الرحمن، نفس المنصب سابقا.
 
المدير المساعد: باب سيداتي، نفس المنصب سابقا.
 
مديرية ترقية المجتمع المدني
 
المدير: محمدن ولد حرمة ، نفس المنصب سابقا.
 
المدير المساعد: شريف احمد داب، نفس المنصب سابقا.
 
مديرية التعاون والدراسات والتخطيط
 
المدير محمد المختار ولد محمد الامين،
 
المدير المساعد: المختار ولد محمد فاضل، المدير المساعد للدراسات والبرمجة والتخطيط سابقا.
 
مديرية تطوير السمعيات البصرية
 
المدير: محمد يحيى ولد سيدي ولد حي ، مدير الاتصال السمعي البصري سابقا.
 
المدير المساعد: الشيخ التيجاني ولد باب، المدير المساعد للاتصال السمعي البصري سابقا.
 
مديرية الصحافة المكتوبة
 
المدير:  أحمد ولد عيسى ولد يسلم ، مكلف بمهمة سابقا.
 
المدير المساعد: احمد عيسى، نفس المنصب سابقا.
 
مديرية الصحافة الالكترونية
 
المدير : محمد عبد الله ولد سيدي الملقب راهي، نفس المنصب سابقا.
 
المدير المساعد: محمد الأمين حامد.
 
مديرية التكوين والتأهيل المهني
 
المديرة: زينب منت يسلم ولد خيري، رئيسة مصلحة المحاسبة سابقا.
 
المديرة المساعدة: تكيبر منت المختار.
 
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
 
المدير : سيدي محمد ولد جدو ، نفس المنصب سابقا.


الكلمات المفتاحية : تعيينات, مجلس الوزاراء, وزاة العلاقات مع البرلمان
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