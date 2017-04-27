موريتانيا تفتتح مؤتمراً دولياً لشفافية الصيد



تفتتح الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مؤتمراً دولياً حول الشفافية في مجال الصيد، ينظم في "بالي" الإندونيسية، وفق ما أكدته مصادر رسمية.



وقالت هذه المصادر الرسمية إن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي هو من يرأس الوفد الموريتاني، وسيتولى افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الشفافية في مجال الصيد.



وسبق أن احتضنت نواكشوط النسخة الأولى من المؤتمر الذي تم إطلاقه بمبادرة من موريتانيا عام 2016، من أجل ما تقول المصادر الرسمية إنه "إطلاق عهد جديد من الشفافية في قطاع الصيد".



وتبنت إندونيسيا المبادرة الموريتانية في مجال شفافية الصيد، وقررت احتضان النسخة الثانية من المؤتمر، التي ستشهد عرضاً حول تجربة موريتانيا في "تطوير الشفافية في مجال الصيد".



وتعتمد موريتانيا في اقتصادها بشكل كبير على الثروة السمكية، وتحاول في الفترة الأخيرة تطبيق استراتيجية جديدة ترمي إلى مرتنة القطاع.

