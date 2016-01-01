موريتانيا: تفتيش مصانع الأرز بعد فضيحة "سونمكس"

زيارة ولد عبد العزيز لمدينة أطار.. محطات وتفاصيل

صحة: تعرف على ثمانية أطعمة قد تحافظ على كبدك

عزيز يحط بولاية آدرار احتفاء بعيد الاستقلال الوطني

فرنسا تدعو لإنشاء شبكة فرنكوفونية لمكافحة التطرف

موريتانيا: إنشاء أول مزرعة لتحسين سلالات الأغنام

قدماء الجيش في موريتانيا يتظاهرون احتفالاً بالاستقلال

فيدل كاسترو.. مات على فراشه رغم 638 محاولة اغتيال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : موريتانيا: تفتيش مصانع الأرز بعد فضيحة "سونمكس" https://t.co/wRSo2d2wFV
الاحد 27 نونبر - 13:17
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تفاصيل برنامج زيارة عزيز لمدينة أطار https://t.co/vgjvs5kUW5تفاصيل-برنامج-زيارة-عزيز-لمدينة-أطار_a325… https://t.co/aEN6mAOOQh
الاحد 27 نونبر - 12:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تفتيش مصانع الأرز بعد فضيحة "سونمكس"


روصو - صحراء ميديا
الاحد 27 نونبر 2016 - 11:14



موريتانيا: تفتيش مصانع الأرز بعد فضيحة "سونمكس"
مواضيع ذات صلة

وصل إلى مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، مفتش أرسلته السلطات لعقد لقاءات مع ملاك مصانع تقشير الأرز، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات بعد اختفاء آلاف الأطنان من الأسمدة قبل عدة أشهر من شركة "سونمكس".
 
وقالت مصادر "صحراء ميديا" في مدينة روصو، إن المفتش أجرى لقاءات مع عدد من ملاك مصانع تقشير الأرز في مكان سكنه بالمدينة، من دون أن تأخذ هذه اللقاءات أي طابع رسمي.
 
وتؤكد هذه المصادر أن المعلومات التي سيجمعها المفتش ستشكل مرحلة جديدة من القضية التي هزت الرأي العام قبل عدة أشهر، مشيرة إلى أن هنالك توجه رسمي نحو تسليط الضوء على "ملفات الفساد" التي تشوب العلاقة بين المصانع وشركة "سونمكس"، وفق تعبير المصادر.
 
وسبق أن اعتقل عدة مسؤولين في الشركة، كما تم الاستماع لعدد من التجار ورجال الأعمال والمزارعين، بعد الكشف عن اختفاء آلاف الأطنان من الأسمدة من مخازن الشركة.
 


الكلمات المفتاحية : أرز, روصو, سونمكس


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة