موريتانيا: تفتيش مصانع الأرز بعد فضيحة "سونمكس"



وصل إلى مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، مفتش أرسلته السلطات لعقد لقاءات مع ملاك مصانع تقشير الأرز، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات بعد اختفاء آلاف الأطنان من الأسمدة قبل عدة أشهر من شركة "سونمكس".



وقالت مصادر "صحراء ميديا" في مدينة روصو، إن المفتش أجرى لقاءات مع عدد من ملاك مصانع تقشير الأرز في مكان سكنه بالمدينة، من دون أن تأخذ هذه اللقاءات أي طابع رسمي.



وتؤكد هذه المصادر أن المعلومات التي سيجمعها المفتش ستشكل مرحلة جديدة من القضية التي هزت الرأي العام قبل عدة أشهر، مشيرة إلى أن هنالك توجه رسمي نحو تسليط الضوء على "ملفات الفساد" التي تشوب العلاقة بين المصانع وشركة "سونمكس"، وفق تعبير المصادر.



وسبق أن اعتقل عدة مسؤولين في الشركة، كما تم الاستماع لعدد من التجار ورجال الأعمال والمزارعين، بعد الكشف عن اختفاء آلاف الأطنان من الأسمدة من مخازن الشركة.

