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موريتانيا تفرج عن سجين إيطالي بجهد دبلوماسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 12 ماي 2017 - 17:53



التغريدة التي نشرها المسؤول الغيطالي زوال اليوم الجمعة - صحراء ميديا
التغريدة التي نشرها المسؤول الغيطالي زوال اليوم الجمعة - صحراء ميديا
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أفرجت السلطات الموريتانية عن سجين إيطالي وذلك بعد وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيطالية خلال اليومين الماضيين.
 
ويتعلق الأمر بالسجين كريستيان بروفيزيوناتو الذي اعتقل نهاية عام 2015 بعد فشل صفقة بين الرئاسة الموريتانية وشركة إيطالية للحصول على برامج تجسس بقيمة 1.5 مليون دولار، وفق ما نقلته الصحافة الغربية.
 
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، زوال اليوم الجمعة، في تغريدة على حسابه على تويتر: "كريستيان بروفيزيوناتو حر، وهو في الطريق إلى إيطاليا".
 
وعبر المسؤول الإيطالي عن شكره للسلطات الموريتانية من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى أو ينشر صوراً من السجين.
 
وكان نائب وزير الخارجية الإيطالي قد التقى خلال اليومين الماضيين بعدد من أعضاء الحكومة الموريتانية والسلطات الأمنية، في إطار قضية السجين.
 
وسبق أن تحولت قضية هذا السجين إلى قضية رأي عام محلي في إيطاليا وقارنته بعض الصحف الإيطالي بريجيني، المواطن الإيطالي الذي قتل في مصر وأثار ضجة عالمية.
 


الكلمات المفتاحية : إيطاليا, رهينة, سجين
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